Премьер-министр Ирака из Мосула объявил о скорой победе над ИГ

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Эль-Кувейт, 30 мая. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о скорой победе над боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом рассказал телеканал «Ас-Сумария». Как отметил политик, операция против экстремистов ИГ* находится на завершающем этапе. Он также обратился к соседним странам с требованием уважать суверенитет Ирака и отказаться от вмешательства в дела государства.

Напомним, иракские силы при поддержке коалиции во главе США в субботу начали наступление на последние укрепления боевиков ИГИЛ* в западной части Мосула. На данный момент под контролем террористов находится около 5% территории города. Ранее сообщалось, что в осажденных ИГ районах Мосула остаются сотни тысяч человек.

* Организация запрещена на территории РФ.