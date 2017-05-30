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Происшествия
В Киеве забил фонтан кипятка высотой с семиэтажный дом

В Киеве забил фонтан кипятка высотой с семиэтажный дом

1:21  30 Мая 2017
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В Киеве забил фонтан кипятка высотой с семиэтажный дом

Киев, 30 мая. Фонтан кипятка, достигающий высоты семиэтажного дома, забил в понедельник в столице Украины.

Сообщается, что в результате прорыва трубы в Голосеевском районе Киева из-под земли забил фонтан горячей воды. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, однако мощная струя воды повредила несколько автомобилей и разбила окна в многоэтажном жилом доме неподалеку. Местные СМИ отметили, что жителей поврежденных квартир пришлось эвакуировать.

Момент инцидента попал на записи камер видеонаблюдения и был опубликован в Сети.

Ирина Новикова
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