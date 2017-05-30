Тигр растерзал смотрительницу в британском зоопарке

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Лондон, 30 мая. Одна из смотрительниц зоопарка в английском графстве Кембриджшир погибла в результате нападения тигра.

Как сообщается, инцидент имел место в зоопарке Hamerton Zoo Park. Посетители были эвакуированы сразу после инцидента.

По словам местной прессы, тигр вошел в вольер вместе со смотрительницей, после чего набросился на нее. Жертва зверя погибла на месте.

Полиция подтвердила, что животное не выходило за пределы вольера. Также местные правоохранительные органы сообщили, что намерены провести расследование, однако, по их мнению, данный инцидент «не кажется подозрительным».