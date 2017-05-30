Глава организации «Бадр»: Ирак не позволит США контролировать сирийскую границу

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Дамаск, 30 мая. Генеральный секретарь организации «Бадр» и один из командиров иракских сил народного ополчения Хади аль-Амери заявил, что Ирак не позволит американцам контролировать сирийскую границу.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. По словам командира, контроль над границей будет установлен только по согласованию с президентом Сирии Башаром Асадом. Как отметил Хади аль-Амери, сегодня силы народной мобилизации достигли иракско-сирийской границы и сейчас находятся в деревне Ум-Джарис.

Ранее сообщалось, что сирийская армия продолжит движение к иракской границе, несмотря на угрозы США. Напомним, возглавляемая США коалиция сбросила в САР листовки, в которых союзников президента Сирии Башара Асада предупреждали, чтобы они не приближались к району Ат-Танф.