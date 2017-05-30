Ураган в Москве повалил деревья, убил 11 человек и подложил свинью Дмитрию Медведеву. ФАН-ТВ

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В понедельник днем на Москву обрушился сильный ураган, жертвами которого, по последним данным, стали 11 человек. Стихия затронула преимущественно окраины города, сильно пострадали Южный, Юго-Восточный и Юго-Западный округа Москвы. В центре она ограничилась сильным порывистым ветром и дождем, сорванными ветками и кровлей. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Как сообщает Департамент здравоохранения столицы, за медицинской помощью обратились более 50 человек, среди них есть дети. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что ураган повалил несколько сотен деревьев – по данным на вечер понедельника, около 600. Многие деревья упали на автомобили, как, например на улице Малышева, Волжской и в районе дилерского центра «КИА» в Выхино. Отметим, что поваленные сосны заблокировали выезд из подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева, которая, как известно, располагается в "Горках-9". Во многих местах сорваны крыши, а в Люберцах на стройплощадке упал башенный кран. Общее число пострадавших к вечеру понедельника насчитывало уже порядка 150 человек.

Из-за разгула стихии большая часть Подмосковья оказалась без света: в 16 районах вечером в понедельник по-прежнему не было электричества. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, на борьбу с последствиями урагана было выведено 120 бригад Мосэнерго и 126 бригад МОЭСК.

По данным синоптиков, скорость ветра достигала 28 м/с. Также сообщается, что ураган уже сместился на восток – юго-восток Московской области. Не исключено, что разгул стихии может повториться в ближайшее время.

Отметим, что Собянин уже распорядился выплатить денежные компенсации семьям погибших и пострадавших в результате урагана. Так, по некоторым сведениям, родственники жертв московской стихии получат по одному миллиону рублей. Соответствующее решение должны озвучить на заседании правительства утром во вторник, 30 мая.

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