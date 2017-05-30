Рогозин объяснил, в чем самолет МС-21 превосходит всех конкурентов

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Москва, 30 мая. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил, почему самолету МС-21 присвоен номер 21.

Как написал Рогозин на своей странице в Facebook, его товарищ-авиаконструктор хвалит МС-21 во всем. По его словам, он на 21% лучше всех конкурентов. Это касается расхода топлива, веса, комфорта и шума. По мнению заместителя председателя правительства, клиенты могут заработать на перелетах на МС-21 на 21% больше, чем с Boeing и Airbus.

«Теперь я понял, почему наш магистральный самолет (МС) приобрел такой счастливый номер», — резюмировал Рогозин.

Напомним, первый полет пассажирского лайнера МС-21–300 был выполнен 28 мая. Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился продумать перспективы коммерческого использования нового воздушного лайнера МС-21.