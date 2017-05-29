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Политика
Косачев отметил, что у России и Франции есть общая объединительная повестка

Косачев отметил, что у России и Франции есть общая объединительная повестка

23:59  29 Мая 2017
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Косачев отметил, что у России и Франции есть общая объединительная повестка

Москва, 29 мая. У России и Франции есть возможность объединить повестки обеих стран, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

По словам Косачева, встреча прошла корректно и конструктивно, а обе стороны продемонстрировали свое желание решать, а не усугублять проблемы.

Кроме того, сенатор назвал «сильным и суверенным» ходом со стороны Макрона провести встречу с Путиным. По его словам, французские избиратели ждут от нового президента больше самостоятельности во внешнеполитических вопросах.

 

#путин #косачев #макрон
Антон Зарубин
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