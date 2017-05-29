Фигуристка Медведева: В Японии меня узнают все
Москва, 29 мая. Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об участии в японском телешоу во время короткого отпуска.
Выступление российской спортсменки на японском телеканале вызвало настоящий фурор в стране восходящего солнца. Медведева предстала в образе героини знаменитого героя аниме Сейлор Мун.
Как призналась чемпионка RT, она увлекается аниме и очень любит этого персонажа.
По словам Медведевой, ей понравилось выступать перед японскими зрителями. Спортсменка также отметила, что ей интересен японский язык. Она добавила, что в Японии ее узнают все, так как популярность фигурного катания в стране в разы больше, чем в России.
Ранее сообщалось, что Медведева и Плющенко показали зажигательные танцы на японском ТВ.