Фигуристка Медведева: В Японии меня узнают все

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Москва, 29 мая. Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об участии в японском телешоу во время короткого отпуска.

Выступление российской спортсменки на японском телеканале вызвало настоящий фурор в стране восходящего солнца. Медведева предстала в образе героини знаменитого героя аниме Сейлор Мун.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Май 14 2017 в 5:15 PDT

Как призналась чемпионка RT, она увлекается аниме и очень любит этого персонажа.

По словам Медведевой, ей понравилось выступать перед японскими зрителями. Спортсменка также отметила, что ей интересен японский язык. Она добавила, что в Японии ее узнают все, так как популярность фигурного катания в стране в разы больше, чем в России.

Ранее сообщалось, что Медведева и Плющенко показали зажигательные танцы на японском ТВ.