Число пострадавших во время урагана в Москве выросло до 137 человек

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Москва, 29 мая. Число москвичей, пострадавших во время урагана в Москве, выросло до 137 человек. Об этом сообщают экстренные службы столицы.

Отмечается, что на данный момент за медицинской помощью обратились 137 человек. Как сообщают в экстренных службах Москвы, это число пока не окончательное.

Напомним, что в результате урагана погибли 11 человек.

На данный момент последствия стихии устраняют более 35 тысяч сотрудников городских служб, задействовано около 4,5 тысяч единиц техники. До конца дня в Москве действует штормовое предупреждение.