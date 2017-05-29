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Происшествия
Число пострадавших во время урагана в Москве выросло до 137 человек

Число пострадавших во время урагана в Москве выросло до 137 человек

23:40  29 Мая 2017
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Число пострадавших во время урагана в Москве выросло до 137 человек

Москва, 29 мая. Число москвичей, пострадавших во время урагана в Москве, выросло до 137 человек. Об этом сообщают экстренные службы столицы.

Отмечается, что на данный момент за медицинской помощью обратились 137 человек. Как сообщают в экстренных службах Москвы, это число пока не окончательное.

Напомним, что в результате урагана погибли 11 человек.

На данный момент последствия стихии устраняют более 35 тысяч сотрудников городских служб, задействовано около 4,5 тысяч единиц техники. До конца дня в Москве действует штормовое предупреждение.

 

#москва #ураган
Антон Зарубин
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