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Политика
Сирия: САА продолжит движение к иракской границе, несмотря на угрозы США

Сирия: САА продолжит движение к иракской границе, несмотря на угрозы США

23:40  29 Мая 2017
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Сирия: САА продолжит движение к иракской границе, несмотря на угрозы США

Дамаск, 29 мая. Сирийская армия продолжит движение к иракской границе, несмотря на угрозы США.

Как пишет AMN, ВВС США ранее сбросили листовки над позициями САА на юго-востоке Хомса, требуя от них прекратить свои операции вблизи Ат-Танфа. По словам офицера сирийской армии, правительственные подразделения будут продолжать операции против ССА и боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*, несмотря на действия американских военных. 

Напомним, около суток назад в сирийских источниках появилась информация, что возглавляемая США коалиция сбросила листовки, в которых союзников президента Сирии Башара Асада предупреждают, чтобы они не приближались к району Ат-Танф ближе, чем на 55 километров. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алия Садыкова
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