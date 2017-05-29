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Россия
Власти Москвы выплатят по 1 млн рублей семьям погибших во время урагана

Власти Москвы выплатят по 1 млн рублей семьям погибших во время урагана

23:24  29 Мая 2017
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Власти Москвы выплатят по 1 млн рублей семьям погибших во время урагана

Москва, 29 мая. Семьи погибших во время урагана получат от московских властей компенсацию в размере одного миллиона рублей. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Окончательное решение будет принято на заседании правительства 30 мая. Собянин отметил, что кроме того компенсацию получат и те, кто пострадал от урагана.

Напомним, что жертвами стихии стали 11 человек, еще 70 серьезно пострадали.

«Конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших», — отметил мэр Москвы, назвав случившуюся трагедию – беспрецедентной.

 

#москва #собянин
Антон Зарубин
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