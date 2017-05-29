Власти Москвы выплатят по 1 млн рублей семьям погибших во время урагана

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Москва, 29 мая. Семьи погибших во время урагана получат от московских властей компенсацию в размере одного миллиона рублей. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Окончательное решение будет принято на заседании правительства 30 мая. Собянин отметил, что кроме того компенсацию получат и те, кто пострадал от урагана.

Напомним, что жертвами стихии стали 11 человек, еще 70 серьезно пострадали.