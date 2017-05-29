Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Принцесса Бельгии оглушила премьера выстрелом из стартового пистолета

Принцесса Бельгии оглушила премьера выстрелом из стартового пистолета

23:23  29 Мая 2017
61

Принцесса Бельгии оглушила премьера выстрелом из стартового пистолета

Брюссель, 29 мая. Принцесса Бельгии Астрид оглушила премьер-министра королевства Шарля Мишеля выстрелом из стартового пистолета.

Как пишет Le Soir, инцидент произошел на традиционном марафоне в столице государства.

Политик стоял рядом с принцессой, когда женщина дала старт забегу, выстрелив из пистолета. На фотографиях с мероприятия видно, как выстрел сильно напугал Мишеля.

По данным издания, у премьер-министра появились проблемы со слухом. В связи с недомоганием, он перенес выступление в парламенте. Как рассказал официальный представитель премьера, Мишель прошел медицинское обследование, но ему предстоит еще раз посетить врача. 

Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть