Принцесса Бельгии оглушила премьера выстрелом из стартового пистолета

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Брюссель, 29 мая. Принцесса Бельгии Астрид оглушила премьер-министра королевства Шарля Мишеля выстрелом из стартового пистолета.

Как пишет Le Soir, инцидент произошел на традиционном марафоне в столице государства.

Политик стоял рядом с принцессой, когда женщина дала старт забегу, выстрелив из пистолета. На фотографиях с мероприятия видно, как выстрел сильно напугал Мишеля.

По данным издания, у премьер-министра появились проблемы со слухом. В связи с недомоганием, он перенес выступление в парламенте. Как рассказал официальный представитель премьера, Мишель прошел медицинское обследование, но ему предстоит еще раз посетить врача.