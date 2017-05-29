«Яндекс» опроверг информацию СБУ о передаче персональных данных в Россию

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Москва, 29 мая. Компания «Яндекс» опровергла обвинения Службы безопасности Украины в передаче данных украинцев спецслужбам России. Как говорится в официальном заявлении организации, ни у сотрудников, ни у руководства «Яндекс. Украина» нет доступа к персональным данным пользователей.

29 мая СБУ провела обыски в офисах компании в Киеве и в Одессе. Руководство «Яндекс.Украина» подозревают в «государственной измене» и передаче персональных данных граждан российской стороне. По предположению ведомства, информация якобы «сливалась» в целях разведки и организации диверсий, выполнения «операций в ущерб суверенитету Украины».

В «Яндексе» подчеркнули, что защита данных пользователей является приоритетом компании. Данные обезличены и анонимны.

Компания консультируется с юристами и собирается защищать своих сотрудников.