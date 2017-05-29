Сирия: Асад встретился с детьми, родители которых стали жертвами ИГ

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Дамаск, 29 мая. Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад встретились с детьми, родителей которых убили боевики. Видео посещения детского центра появилось в Сети.

На ролике видно, как толпа молодых людей окружают сирийского лидера и первую леди страны. Они обнимаются с главой государства и фотографируются. Асад также отвечает на самые актуальные вопросы молодежи в рамках круглого стола.

Ранее президент Сирии вместе с женой встретился с освобожденными из плена сирийскими женщинами. Башар Асад и его супруга Асма Асад встретились с группой женщин и детей, освобожденных плена, в котором их удерживали террористы.