Путин подарил Свято-Троицкому собору Парижа икону Пресвятой Троицы

В Избранное

Скопировать

Париж, 29 мая. Свято-Троицкий собор Парижа получил от президента России Владимира Путина икону Пресвятой Троицы. Об этом сообщает епископ Корсунский Нестор, который возглавляет епархию Русской православной церкви в Западной Европе.

Нестор напомнил, что собор, освященный в прошлом году патриархом Кириллом, вызывает интерес не только у представителей русской общины, но у парижан.

«Это особое место, соединяющее наши культуры на глубоком духовном уровне», – отметил он.

Епископ рассказал, что российский президент поставил свечу у храмовой иконы, а затем передал собору в дар образ Святой Троицы.

Визит президент в храм на набережной Бранли прошел в рамках однодневного визита в Париж.