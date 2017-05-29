Донбасс и Сирия: что обсуждали Путин и Макрон на встрече во Франции

В Избранное

Скопировать

Париж, 29 мая. Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели встречу во Франции. Они обсудили самые актуальные темы мировой политики. Встреча продлилась два часа 45 минут. По завершению беседы политики дали пресс-конференцию.

Глава Франции рассказал журналистам, что настаивает на новой встрече в «нормандском формате» для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Он также добавил, что коснулся этого вопроса во время встречи с Путиным. Макрон подчеркнул, что Франция намерена провести новый раунд переговоров в с Германией и Украиной после получения от ОБСЕ отчета по ситуации на Донбассе. По мнению Макрона, в регионе необходимо достичь деэскалации конфликта в рамках «нормандского формата» и минского процесса.

Лидеры также обговорили проблемы борьбы с международным терроризмом, ситуацию в Сирии и в Северной Корее. Путин заявил, что у Москвы и Парижа есть общие позиции по ряду вопросов, связанных с САР. По его мнению, стороны способны работать в этом направлении более плотно.

Российский лидер также пригласил коллегу в Москву. Он предложил Макрону провести в РФ несколько недель.