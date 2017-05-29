Макрон заявил, что Франция примет меры в ответ на применение химоружия в Сирии

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Париж, 29 мая. Использование химического оружия в Сирии станет «последней каплей» для французского правительства и приведет к ответным мерам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Макрон подчеркнул, что Россия и Франция должны взаимодействовать, чтобы «искоренить террористические группы» в Сирии, а также отказаться от прямой критики действий Москвы в Сирии.

Кроме того, французский президент подчеркнул, что необходим диалог со всеми сторонами сирийского конфликта, включая представителей правительства Асада.