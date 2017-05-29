Макрон заявил, что Франция примет меры в ответ на применение химоружия в Сирии
Париж, 29 мая. Использование химического оружия в Сирии станет «последней каплей» для французского правительства и приведет к ответным мерам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Макрон подчеркнул, что Россия и Франция должны взаимодействовать, чтобы «искоренить террористические группы» в Сирии, а также отказаться от прямой критики действий Москвы в Сирии.
Кроме того, французский президент подчеркнул, что необходим диалог со всеми сторонами сирийского конфликта, включая представителей правительства Асада.
«Наши обе страны продолжат взаимодействовать в Сирии, этой крайне важно», – отметил Макрон. – «Нам нужно сильное взаимодействие, потому что у нас есть общая цель – борьба с терроризмом».