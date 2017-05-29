Путин направил приветствие участникам фестиваля «Москва встречает друзей»

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Москва, 29 мая. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIV Международного фестиваля «Москва встречает друзей». Текст приветственной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Ваш фестиваль - один из важных, приоритетных проектов, реализуемых Международным благотворительным фондом Владимира Теодоровича Спивакова. Его благородная миссия - всесторонняя поддержка талантливых детей», — говорится в телеграмме.

Также в своем обращении Владимир Путин пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля успехов и незабываемых впечатлений.

Стоит отметить, что фестиваль будет проходить в Москве до 9 июня. Ожидается, что в нем примут участие более 1,5 тысяч детей из 50 регионов России и 38 стран ближнего и дальнего зарубежья.