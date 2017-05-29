Сенатор РФ раскрыл истинные причины высылки российских дипломатов из Молдавии

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Москва, 29 мая. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предположил, что решение министерства иностранных дел Молдавии о высылке российских дипломатов может быть вызвано внутриполитической борьбой в республике.

Он напомнил, что власть президента в Молдавии представительская. Джабаров уточнил, что реальная власть в государстве принадлежит правительству и парламенту. Он также отметил, что после визита президента республики Игоря Додона в Москву 9 мая «они захотели подлить масла в огонь, сделать такой недружественный шаг».

Также Джабаров добавил, что противники Додона опасаются парламентских выборов в Молдавии. Политик подчеркнул, что Додон станет реальным правителем Молдавии в случае победы его партии.

По мнению Джабарова, Москва ответит на решение молдавских политиков о высылке российских коллег из страны.