Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Сенатор РФ раскрыл истинные причины высылки российских дипломатов из Молдавии

Сенатор РФ раскрыл истинные причины высылки российских дипломатов из Молдавии

22:32  29 Мая 2017
249

Сенатор РФ раскрыл истинные причины высылки российских дипломатов из Молдавии

Москва, 29 мая. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предположил, что решение министерства иностранных дел Молдавии о высылке российских дипломатов может быть вызвано внутриполитической борьбой в республике.

Он напомнил, что власть президента в Молдавии представительская. Джабаров уточнил, что реальная власть в государстве принадлежит правительству и парламенту. Он также отметил, что после визита президента республики Игоря Додона в Москву 9 мая «они захотели подлить масла в огонь, сделать такой недружественный шаг».

Также Джабаров добавил, что противники Додона опасаются парламентских выборов в Молдавии. Политик подчеркнул, что Додон станет реальным правителем Молдавии в случае победы его партии.

По мнению Джабарова, Москва ответит на решение молдавских политиков о высылке российских коллег из страны. 

Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть