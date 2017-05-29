Путин в Париже прочитал с детьми наизусть стихотворения Пушкина

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Париж, 29 мая. Российский президент Владимир Путин во время визита во Францию посетил в Париже Российский духовно-культурный центр. В ходе посещения центра, Путин встретился с детьми, которые прочитали ему стихи Пушкина.

Зайдя в одну из комнат, где занимались дети, Путин попросил рассказать, что именно учат здесь дети. Преподавательница объяснила, что сейчас ее подопечные готовят спектакль ко дню рождения Александра Пушкина.

Путин попросил детей прочитать ему стихи, которые они учат для выступления. Ученики центра по очереди рассказали российскому президенту отрывки из поэмы «Руслан и Людмила» – «У Лукоморья дуб зеленый».

Российский президент похвалил каждого выступавшего ребенка, наградив выступления аплодисментами.