Маккейн сравнил Россию с ИГИЛ

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Вашингтон, 29 мая. Сенатор Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн заявил, что Россия представляет большую угрозу для страны чем запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»*. Об этом сообщает телеканал ABC.

Маккейн отметил австралийскому телеканалу, что ИГИЛ* может творить ужасные вещи.

«Но именно русские попытались уничтожить основу демократии — изменить исход выборов в США», — добавил он.

Маккейн уточнил, что на данный момент не видел доказательств «вмешательства» Москвы в американские выборы, однако он уверен, что русские якобы пытаются сейчас повторить эти действия во Франции.

Сенатор также считает, что Россия является самой большой угрозой для США.

Ранее Маккейн потребовал наказать Россию за Украину и хакеров.

* Организация запрещена на территории РФ.