Киев решил легализовать тайные тюрьмы СБУ

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Киев, 29 мая. Украинское правительство планирует легализовать изоляторы временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Верховную раду.

Речь идет о так называемых «тайных тюрьмах» СБУ. По данным правозащитников, в них украинские спецслужбы пытают заключенных.

«Изменения позволят установить правовые основания функционирования фактически существующих учреждений», — отметили авторы инициативы.

Напомним, ранее глава рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева указала на то, что в секретных тюрьмах СБУ находятся несколько сотен человек.