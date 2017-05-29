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Украина
Киев решил легализовать тайные тюрьмы СБУ

Киев решил легализовать тайные тюрьмы СБУ

22:26  29 Мая 2017
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Киев решил легализовать тайные тюрьмы СБУ

Киев, 29 мая. Украинское правительство планирует легализовать изоляторы временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Верховную раду.

Речь идет о так называемых «тайных тюрьмах» СБУ. По данным правозащитников, в них украинские спецслужбы пытают заключенных.

«Изменения позволят установить правовые основания функционирования фактически существующих учреждений», — отметили авторы инициативы. 

Напомним, ранее глава рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева указала на то, что в секретных тюрьмах СБУ находятся несколько сотен человек.

Алексей Громов
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