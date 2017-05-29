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Общество
Украинский боксер Усик назвал соотечественников «терпилами»

Украинский боксер Усик назвал соотечественников «терпилами»

22:26  29 Мая 2017
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Украинский боксер Усик назвал соотечественников «терпилами»

Киев, 29 мая. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик пожаловался на своих соотечественников. По его словам, украинцы превратились в «плакс», а выражения «помогите, защитите, дайте» стали для жителей Украины нормой.

«Я бы хотел сказать обычным людям, чтобы они прекращали смотреть телек, брали в руки книги, читали и развивались. Потому что, если мы будем смотреть телевизор, мы будем тупеть. Мозги будут вытекать, а нужно, наоборот, насыщать голову, — сказал Усик.

Он также призвал соотечественников больше работать и прекратить «плакать» и дожидаться помощи от других, отметив, что так поступают только «терпилы».

#украина #усик
Алексей Громов
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