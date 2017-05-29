Ростуризм предупредил о серьезных угрозах для россиян в Черногории

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Москва, 29 мая. Российские туристы в Черногории могут столкнуться с серьезными угрозами, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. По словам руководителя ведомства, туроператоры должны информировать клиентов о неблагоприятной обстановке в этой стране.

Сафонов обратился к туроператорам с просьбой ставить в приоритете безопасность своих клиентов. По его словам, необходимо предупреждать клиентов, чтобы они могли взвесить все за и против и принять обдуманное решение относительно поездки.

Ростуризм напоминает, что МИД настоятельно рекомендует тщательно обдумывать вопрос посещения Черногории. По данным внешнеполитического ведомства, россияне рискуют оказаться под нажимом черногорских властей, они рискуют столкнуться с прямыми угрозами и провокациями.

Напомним, с середины апреля министерство иностранных дел России зафиксировало рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам в Черногории.