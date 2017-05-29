Путина назвали одним из трех мировых лидеров, способных решить кризис беженцев

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Ереван, 29 мая. Президент России Владимир Путин является одним из трех мировых лидеров, которые могут решить кризис беженцев. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования, проведенного по инициативе авторов армянского гуманитарного проекта «Аврора».

Опрос проводился с 21 февраля по 19 марта 2017 года среди почти 6,5 тысяч респондентов в ряде стран. Его участники могли дать несколько вариантов ответа. Как показал опрос, 33% участников уверены, что с проблемой беженцев может справиться президент США Дональд Трамп, 31% – канцлер Германии Ангела Меркель и 24% – президент РФ Владимир Путин.

Одновременно с этим 43% опрошенных отметили, что по их мнению их страны уже приняли достаточно беженцев и не должны принимать больше.