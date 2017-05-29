Путин осмотрел в Париже экспозицию, посвященную Первой мировой войне

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Париж, 29 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел посвященную Первой мировой войне экспозицию, которая находится на территории Российского духовно-культурного центра в Париже.

В рамках визита археолог Пьер Малиновский рассказал Путину о раскопках, которые ведутся в районах боев Русского экспедиционного корпуса.

«Своими действиями на Восточном фронте русская армия фактически спасла Францию. Иначе немцы бросили бы на нас все свои силы, и мы бы проиграли войну», — отметил Малиновский.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин встретился в Версальском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном.