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Украина
Певец Иван Дорн был вынужден отменить концерт в Одессе из-за угроз радикалов

Певец Иван Дорн был вынужден отменить концерт в Одессе из-за угроз радикалов

21:57  29 Мая 2017
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Певец Иван Дорн был вынужден отменить концерт в Одессе из-за угроз радикалов

Одесса, 29 мая. Угрозы радикалов вынудили украинского певца Ивана Дорна отменить концерт в Одессе, который был запланирован на 9 июня.

Как сообщает онлайн-сервис продажи билетов Concert.ua, все продажи билетов на концерт Дорна в одесском ночном клубе «Ибица» остановлены.

Напомним, что украинские радикалы из запрещенной в России организации «Правый сектор»* ранее распространяли в соцсетях информацию о том, что они намерены сорвать концерт Дорна в Одессе из-за его выступлений в России, а также высказываний, в который он называл украинцев и россиян братьями.  

По словам самого Дорна, его концерт был отменен еще месяц назад и на данный момент, новых выступления в Одессе не планируется. В то же время, Дорн намерен давать концерты на Украине, несмотря на угрозы радикалов.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#одесса #дорн
Антон Зарубин
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