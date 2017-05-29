Певец Иван Дорн был вынужден отменить концерт в Одессе из-за угроз радикалов

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Одесса, 29 мая. Угрозы радикалов вынудили украинского певца Ивана Дорна отменить концерт в Одессе, который был запланирован на 9 июня.

Как сообщает онлайн-сервис продажи билетов Concert.ua, все продажи билетов на концерт Дорна в одесском ночном клубе «Ибица» остановлены.

Напомним, что украинские радикалы из запрещенной в России организации «Правый сектор»* ранее распространяли в соцсетях информацию о том, что они намерены сорвать концерт Дорна в Одессе из-за его выступлений в России, а также высказываний, в который он называл украинцев и россиян братьями.

По словам самого Дорна, его концерт был отменен еще месяц назад и на данный момент, новых выступления в Одессе не планируется. В то же время, Дорн намерен давать концерты на Украине, несмотря на угрозы радикалов.

* Организация запрещена на территории РФ.