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Сирия, 30 мая. Армия САР отбила у ИГ* ряд поселений в окрестностях Масканы на востоке Алеппо. Израильские ВВС нанесли новый авиаудар по военным объектам САА и «Хезболлы» в Кунейтре. Сирийские военные отразили серию мощных нападений ИГ в Дейр эз-Зоре и провели контратаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): вела перестрелки с боевиками на окраине города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте; освободила поселки Вадиха и Аль-Хайет на окраине Масканы на востоке Алеппо; ликвидировала десятки боевиков ИГ в ходе контратаки на востоке и юго-востоке города Дейр эз-Зор.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): утратило контроль над обширными районами на западе провинции Ниневия; убило восемь иракских полицейских в ходе нападения на штаб на северо-западе Мосула.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела обстрелы восточной окраины Дамаска из зенитных установок; подожгла сельскохозяйственные поля курдов на севере провинции Алеппо.

ВВС Израиля: провели бомбардировку опорных пунктов САА и «Хезболлы» вблизи города Аль-Баас на севере от Кунейтры.

Международная коалиция: вместе с курдскими отрядами в ходе наступления на позиции ИГИЛ в Ракке убили больше 30 мирных жителей.

Провинция Дамаск

На территории Восточной Гуты, где действует режим без огня, установленный в соответствии с меморандумом о создании зон снижения напряженности, в прошедшие сутки, однако, продолжились столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженными антиправительственными формированиями. Наиболее интенсивные перестрелки прошли накануне вблизи города Хош Аль-Давахира, передавал военный источник в Twitter (@AllyOfTruth). Таким образом, оппозиционные силы не перестают нарушать режим тишины, вынуждая военнослужащих армии САА вести ответные обстрелы позиций радикалов.

Кроме того, боевики-оппозиционеры в очередной раз обстреляли окраины Дамаска. Так, накануне утром ударам подвергся район вокруг цитадели города. Исламисты выпустили десятки снарядов из зенитных установок калибром 23 мм, сообщал источник Damascus Now. Сведения о числе погибших гражданских лицах и разрушениях в настоящий момент формируются. За день до этого незаконные группировки также вели огонь по окраинам столицы, применяя в ходе обстрелов ракетные установки и тяжелые арторудия.

Тем временем завершилась эвакуация радикалов и их семей из северо-восточного столичного района Барза. Последняя партия в минувшие сутки направилась в Идлиб. Сейчас Барза впервые с 2011-го года находится под полным контролем правительственных войск САР. Следующая цель освободительной операции САА в Дамаске — район Джобар, восточные кварталы которого все еще занимают исламисты.

Провинция Алеппо

Недалеко от северной границы республики накануне фиксировались перестрелки между бойцами Сирийских демократических сил (SDF)**** с одной стороны и военнослужащими армии Турции, а также боевиками Свободной сирийской армии (ССА) с другой. Кроме того, протурецкие боевики подожгли сельскохозяйственные поля вблизи деревни Джальма, находящейся недалеко от города Африн. Об этом сообщало агентство Damascus Now. Отмечается, что радикалы мешали тушить огонь, не прекращая вести обстрелы из ракетных установок и артиллерии. Турецкая сторона при помощи сирийской вооруженной оппозиции пытается выбить подразделения демократических сил и курдских формирований YPG с севера провинции Алеппо, рассчитывая не допустить появления независимого Курдистана вблизи своих границ.

Правительственные подразделения во главе с бойцами спецназа «Тигры» продолжают развивать преимущество в боях с террористами «Исламского государства»* на востоке провинции Алеппо. Накануне военнослужащие вели атаки позиций ИГ к востоку от трассы Алеппо – Ракка, рассчитывая обступить восточную окраину города Маскана, последнего оплота боевиков в регионе. В результате, как передавал в сети Twitter (@MIG29_) военный источник, под контроль армии САР перешли населенные пункты Вадиха и Аль-Хайет. Ранее войскам САА удалось занять территории к западу от Масканы. Командование сирийской армии планирует охватить город с трех сторон, оставив боевикам единственный путь для отступления. Как предполагают многие эксперты, отряды ИГИЛ не смогут оказать ожесточенного сопротивления и будут вынуждены сдать город почти без боя.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» в минувшие сутки также не оставляли попыток прорвать линию обороны армии САР в окрестностях Дейр эз-Зора. Террористы провели серию атак в районах Аль-Хувейка и Аль-Уммаль, Аль-Кусур, Аль-Панорама и Аль-Иорах, передавал ливанский портал AMN. При этом в ходе нападений боевики использовали «джихад-мобили». В результате обстрелов со стороны террористов накануне пострадали несколько десятков местных жителей, в том числе дети. Из них как минимум пять человек погибли.

После того как САА отразила нападения террористов правительственные силы провели контратаку. Новые бои развернулись на западе и юго-западе города. В результате военнослужащие отбили несколько ключевых опорных пунктов к северу от вершины Брук. Столкновения также прошли в районах Аль-Рашидин, Аль-Хувейка, Харабиш и на окраине кладбища. Наступательные действия вели преимущественно 104-ая и 123-я бригады армии САР. По данным Al Masdar News, были ранены и ликвидированы десятки боевиков ИГИЛ.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб, которая целиком контролируется боевиками оппозиционных сил, вновь развернулось противостояние между отрядами группировок «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и «Ахрар аш-Шам». Вторые совершили налет на командный пункт «Джебхат ан-Нусры» в поселении Файлун, расположенном к югу от города Идлиб. Согласно информации новостного центра Damascus Now, в ходе столкновений были убиты по меньшей мере шесть членов «Нусры». Конфликт между крупнейшими организациями вооруженной оппозиции начался в начале текущего года и буквально разделил все оппозиционные группировки на два лагеря. Ожесточенные бои шли на занимаемых исламистами территориях в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб. Нередко в ходе перестрелок между радикалами гибли мирные жители.

Провинция Ракка

По данным агентства F.S.N.N., за прошедшие сутки авиация западной коалиции нанесла 30 ударов по городу Ракка и его предместьям. Бойцы Демократических сил Сирии и курдских формирований YPG тем временем выпустили по району столицы провинции более 80 артснарядов и ракет. Таким образом, в результате действий сил антитеррористической операции «Гнев Евфрата» погибли свыше 30 гражданских лиц. Курды при поддержке коалиционных ВВС охватили Ракку с трех сторон. Бойцы SDF и YPG продолжают планомерно приближаться к городу, все плотнее зажимая боевиков ИГИЛ «в клещах». При этом, однако, их продвижение в зачистке территорий от ИГ сопровождается регулярными жертвами среди местного населения.

Провинция Кунейтра

Новостной центр Al Marsad Online накануне сообщил со ссылкой на сирийского военного источника, что израильские ВВС нанесли очередной удар по позициям правительственных сил Сирии и союзников. Бомбардировке подверглись опорные пункты армии САР и ливанской организации «Хезболла» на окраине города Аль-Баас, расположенного на севере от Кунейтры. По информации источника, войска САА и «Хезболлы» в общей сложности потеряли убитыми четырех военных. Другие подробности произошедшего пока выясняются. Израиль спонсирует вооруженные оппозиционные группировки, действующие в Сирии, и при этом считает «Хезболлу», бойцы которой поддерживают армию Башара Асада, в частности, в борьбе против «Исламского государства», террористической группировкой.

Ирак

Несмотря на то, что под контролем «Исламского государства» остается всего несколько кварталов в северо-западной части Мосула, террористы продолжают упорно сопротивляться. Накануне группа боевиков совершила налет на командный пункт иракской федеральной полиции, сообщало подконтрольное ИГ информагентство «Аль-Амак». В результате террористы убили как минимум восемь полицейских, а также захватили часть их оружия. В настоящее время наиболее серьезные очаги сопротивления ИГИЛ отмечаются в районе Занджили, однако армия Ирака уже вошла в него и сейчас продолжает зачистку территории от боевиков.

Бойцы шиитских ополченческих отрядов «Хашд Аль-Шааби», выступающие на стороне иракской армии, тем временем освободили от оккупации «Исламского государства» обширные районы в западной части провинции Ниневия на северо-западе страны. Проправительственные силы вели наступление, двигаясь вдоль шоссе между городами Аль-Шаддади и Синджар. Наступающие части вышли к деревне Умм Джерис у сирийско-иракской границы, освободив ряд населенных пунктов, в том числе поселение Тару. В оккупации ИГИЛ, однако, все еще остаются значительные территории вдоль границы с Сирией.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)