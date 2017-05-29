МЧС предупреждает: московский ураган надвигается на Рязань

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Москва, 29 мая. Главное управление МЧС России по Рязанской области предупредило жителей региона о возможном резком ухудшении погоды в ближайшие часы.

По прогнозу синоптиков, вечером 29 мая, а также ночью и утром 30 мая в регионе ожидаются дожди и грозы, порывы ветра усилятся до 15-23 метров в секунду.

Жителей региона просят быть крайне осторожными и соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев и рекламных конструкций, а также ставить свои транспортные средства вдали от них.

Стоит отметить, что сегодня на столичный регион обрушился мощный ураган. По последним данным, во время разгула стихии погибло 12 человек, еще более сотни были ранены.