Ученые рассказали о невероятной силе сыра

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Копенгаген, 29 мая. Сыр якобы помогает бороться с раковыми клетками. Об этом заявили эксперты из Копенгагенского университета, которые подготовили 18 докладов о различных свойствах данного продукта.

Специалисты также опровергли мифы о том, что сыр является вредным для организма. Согласно предварительным данным, он помогает расщеплять холестерин, улучшая состояние больных диабетом.

Напомним, ранее стало известно о том, что употребление бананов и сыра тофу якобы может сделать человека более счастливым.