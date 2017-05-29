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Сирия, 29 мая. Боевики ИГ* начинают покидать свой главный оплот в провинции Алеппо в преддверии штурма армии САР. С прибытием подкрепления САА активизировала атаки позиций ССА** и «Джебхат ан-Нусры»*** на юге города Даръа. Завершена эвакуация боевиков-исламистов из района Барза в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отбили очередное нападение отрядов ИГИЛ* вблизи высоты Брук на окраине Дейр эз-Зора; провела серию атак опорных пунктов боевиков ССА и «Джебхат ан-Нусры» в южной половине города Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): начинает выводить отряды из города Маскана на востоке провинции Алеппо; убило и ранило нескольких мирных жителей района Аль-Джура города Дейр эз-Зор в результате ракетного обстрела; потеряло 14 боевиков в результате спецопераций полиции Ирака в Старом городе Мосула; убило ребенка и ранило еще трех гражданских лиц ударом беспилотника в иракском городе Ширкат.

Сирийская свободная армия (ССА): продолжает обстреливать столичный район Дахият Аль-Асад из минометов.

Провинция Дамаск

Завершена эвакуация боевиков антиправительственных формирований и членов их семей из района Барза, расположенного на северо-востоке Дамаска, в провинцию Идлиб, целиком занимаемую радикалами. Согласно информации информагентства F.S.N.N., в общей сложности было вывезено 1012 человек, в том числе 455 боевиков. Таким образом, Барза впервые за последние пять лет оказалась под полным контролем Сирийской арабской армии (САА). Ранее, кроме того, были полностью освобождены соседние районы Аль-Кабун и Тишрин.

Однако из-за действий террористов, которые все еще занимают Восточную Гуту в северо-восточных окрестностях столицы, обстановка на восточной окраине Дамаска остается напряженной. Как сообщает Damascus Now, в районе Дахият Аль-Асад были отмечены несколько взрывов крупнокалиберных мин, выпущенных с направления подконтрольных исламистам территорий. Сведения о возможных жертвах и разрушениях в данный момент выясняются.

Провинция Алеппо

Командование «Исламского государства»* намеревается отступать из города Маскана, в полутора километрах от которого действуют штурмовые отряды правительственной армии САР. Об этом сообщил военный источник в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). Ранее поступали сведения о том, что отряды террористов уже начали покидать свой последний форпост в восточной части провинции Алеппо. Предполагается, что боевики будут переброшены в соседнюю провинцию Ракка, где идет совместная кампания курдских сил и западной коалиции «Гнев Евфрата».

Напомним, сегодня днем сирийским подразделениям удалось отбить у террористов ИГИЛ поселки Аль-Хайет и Вадиха к северу от Масканы. Так, правительственные силы начали постепенно обступать восточную окраину города, намереваясь затем взять боевиков «в клещи». Однако, как стало известно, в ходе боев за контроль над населенными пунктами был убит один из бойцов элитного подразделения армии САР «Тигры» Слиман Мухаммед. Информация была размещена на странице военного источника в Twitter (@Ivan Sidorenko1).

Провинция Дейр эз-Зор

В подконтрольном САА районе Аль-Джура города Дейр эз-Зор вновь погибли и были ранены несколько мирных жителей, включая женщин и детей. Террористы ИГ в очередной раз провели интенсивный ракетный обстрел жилых кварталов города. Сегодня днем были убиты не меньше пяти человек. Боевики торопятся полностью выбить подразделения САА из административного центра и с этой целью применяют в ходе обстрелов тяжелое вооружение, а также используют «джихад-мобили» для атак блокпостов армии САР. В результате действий террористов уже погибли тысячи жителей города и окрестностей. Гуманитарная ситуация в Дейр эз-Зоре почти достигла катастрофического уровня.

Кроме того, отряды боевиков пытались восстановить контроль над утраченными сегодня утром позициями к северу от стратегической высоты Брук на юго-восточной окраине административного центра провинции. Как передает сирийский источник в соцсети Twitter (@Shoubabeksouria), сирийские военные довольно быстро отбили нападение. При этом отмечается, что террористы понесли численный урон, одно более точные сведения о потерях каждой из сторон в настоящий момент выясняются.

Провинция Даръа

С прибытием подкрепления части сирийской армии, обороняющие город Даръа, активизировали наступательные действия. В настоящий момент столкновения между подразделениями САА с одной стороны и отрядами Сирийской свободной армии (ССА), а также исламистского альянса «Тахрир аш-Шам» с другой фиксируются в южном районе Даръа Аль-Балад, который был почти полностью захвачен радикалами, передают местные активисты. Дополнительные силы были направлены в Даръа с целью восстановить контроль над оккупированной исламистами южной половиной города. Наступление ССА и «Джебхат ан-Нусры» не прекратилось даже после вступления в силу меморандума о создании зон безопасности.

Провинция Хама

Подконтрольный оппозиционным силам источник вновь заявляет об обстрелах САА укрепленных районов боевиков-оппозиционеров на окраине оккупированного города Кафр Зета, находящегося в северной части провинции, где действует режим прекращения огня. Отмечается, что огонь велся преимущественно из крупнокалиберных артиллерийских орудий. Оппозиционные новостные агентства постоянно публикуют дезинформирующие данные с целью сорвать перемирие, которое было установлено в соответствии с меморандумом, принятым в столице Казахстана 4-го мая текущего года.

Кроме того, другой информационный портал Qalaat Al Mudiq, тоже непосредственно связанный с командованием исламистских группировок, утверждает, что артиллерия сирийской армии также обстреляла опорные пункты боевиков-оппозиционеров в районе населенного пункта Кафр Набуда к северо-западу от города Хама у самой границы с провинцией Идлиб. Эти сведения, однако, также не получили официального подтверждения.

Ирак

В ходе серии спецопераций, проведенных в старой части Западного Мосула, сотрудниками федеральной полиции были ликвидированы не меньше 14 террористов «Исламского государства», передает информагентство Iraqi News. Кроме того, были уничтожены девять мотоциклов боевиков. В оккупации ИГИЛ остаются всего несколько кварталов на западе города, однако террористы не прекращают оказывать ожесточенного сопротивления. Большинство остатков отрядов террористического формирования концентрируются в Старом городе Мосула.

Новостной центр Iraqi Day сообщает также, что на рынке в городе Ширкат, находящемся в северной части провинции Салах-эд-Дин, в результате удара беспилотника ИГИЛ был убит ребенок. Кроме того, три местных жителя получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)