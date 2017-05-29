Путин посетил в Париже Российский духовно-культурный центр

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Париж, 29 мая. Президент России Владимир Путин посетил Российский духовно-культурный центр, расположенный в Париже на набережной Бранли. Российского лидера встретили автор проекта, французский архитектор Хан-Мишель Вильмот, мэр Парижа Анн Идальго и руководители столичного региона.

Архитектор продемонстрировал Путину макет, изображающий все здания духовно-культурного центра, а объяснил, как в своей работе он постарался органично вписать новый комплекс современных зданий в историческую застройку парижского квартала.

«Русский дом гармонично соединился с кварталом. Ничего не было сделано случайно. Это самый волнующий проект в моей жизни», – отметил Вильмот.

Путин отметил, что проект оказался прекрасно реализован, соединив в себе русские традиции и парижскую архитектуру.

Мэр Парижа отметил, что данный комплекс стал частью парижского силуэта, а само здание центра «живет» и «приносит пользу».