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Общество
Два петербургских университета попали в топ-10 лучших вузов России

Два петербургских университета попали в топ-10 лучших вузов России

21:42  29 Мая 2017
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Два петербургских университета попали в топ-10 лучших вузов России

Санкт-Петербург, 29 мая. Два высших учебных заведения Петербурга вошли в десятку лучших учебных заведений России.

Как сообщает «Комсомольская правда в Петербурге», СПбГУ занял пятое место, а СПбГЭУ – седьмое место в десятке лучших ВУЗов России по рейтингу портала Superjob.

При составлении рейтинга учитывался уровень зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов, окончивших университет от года до пяти лет назад.

Стоит отметить, что в нынешнем году лидером рейтинга стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

#петербург #спбгу #спбгэу
Алексей Громов
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