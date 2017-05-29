Два петербургских университета попали в топ-10 лучших вузов России

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Санкт-Петербург, 29 мая. Два высших учебных заведения Петербурга вошли в десятку лучших учебных заведений России.

Как сообщает «Комсомольская правда в Петербурге», СПбГУ занял пятое место, а СПбГЭУ – седьмое место в десятке лучших ВУЗов России по рейтингу портала Superjob.

При составлении рейтинга учитывался уровень зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов, окончивших университет от года до пяти лет назад.

Стоит отметить, что в нынешнем году лидером рейтинга стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.