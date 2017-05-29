Сотовые операторы заявили, что предупреждали жителей Москвы об урагане

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Москва, 29 мая. Российские операторы сотовой связи рассылали своим абонентам в Москве уведомления об урагане. Об этом журналистам сообщили официальные представители компаний «Мегафон», «Билайн» и МТС.

«Рассылки от МЧС были по их запросу — одна по Москве и одна по Московской области. Рассылки были осуществлены в соответствии с требованиями МЧС», — пояснила пресс-служба «Мегафона» в интервью ТАСС.

Ранее стало известно о том, что жертвами урагана в Московской области стали 11-летняя девочка и 57-летний мужчина.