Путин и Макрон посетили выставку в Версале, посвященную Петру I

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Париж, 29 мая. Российский президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон посетили выставку «Пётр Великий. Царь во Франции. 1717», которая была открыта в Версале.

Отмечается, что осмотр выставки занял около сорока минут. Оба президента оставили записи в книге почетных гостей.

«Благодарю организаторов и спонсоров выставки, подтверждающей исторические, культурные и деловые связи между Францией и Россией. Связи, устремлённые в будущее», – написал Путин.

Под конец визита президент России подарил музею копию Реймсского Евангелия – книги, на которой приносили присягу правители Франции, пишет RT.

Путин напомнил, что во время визита Петра во Францию, российскому монарху дали эту книгу и царь смог прочесть написанное, поскольку книга была написана на древнеславянском.

Российский президент прибыл во Францию с рабочим визитом в этот понедельник.