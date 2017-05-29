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Политика
МИД РФ: Правительство Молдавии нанесло удар по позициям Додона

МИД РФ: Правительство Молдавии нанесло удар по позициям Додона

21:33  29 Мая 2017
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МИД РФ: Правительство Молдавии нанесло удар по позициям Додона

Москва, 29 мая. Решение кабинета монстров Молдавии о высылке из страны российских дипломатов является ударом по позициям президента Игоря Додона. Так считает заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин.

По словам Карасина, реакция Москвы будет жесткой и адекватной.

«Само это решение мы однозначно расцениваем как продуманный удар по курсу на активизацию отношений между Кишиневом и Москвой», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал действия правительства страны.

#мид #рф #молдавия
Алексей Громов
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