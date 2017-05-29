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Политика
Симоньян назвала «дешевым водевилем» обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

Симоньян назвала «дешевым водевилем» обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

21:23  29 Мая 2017
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Симоньян назвала «дешевым водевилем» обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

Москва, 29 мая. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала «дешевым водевилем» высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о телеканале RT и информационном агентстве Sputnik. Об этом сообщает RT.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что RT и Sputnik не получили аккредитации в его избирательном штабе, так как они якобы «распространяли клевету».

Маргарита Симоньян назвала обвинения ложными, отметив, что пресс-секретарь Макрона не смог представить доказательств «распространения фейковых новостей» со стороны RT и Sputnik.

«Если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России», — заявила Симоньян.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с высказываниями президента Франции в адрес RT и Sputnik.

#франция #rt #макрон #sputnik
Алексей Громов
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