Симоньян назвала «дешевым водевилем» обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

В Избранное

Скопировать

Москва, 29 мая. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала «дешевым водевилем» высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о телеканале RT и информационном агентстве Sputnik. Об этом сообщает RT.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что RT и Sputnik не получили аккредитации в его избирательном штабе, так как они якобы «распространяли клевету».

Маргарита Симоньян назвала обвинения ложными, отметив, что пресс-секретарь Макрона не смог представить доказательств «распространения фейковых новостей» со стороны RT и Sputnik.

«Если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России», — заявила Симоньян.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с высказываниями президента Франции в адрес RT и Sputnik.