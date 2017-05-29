Красивый ренессанс: что ждет Россию и Францию после встречи Макрона и Путина

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Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа. Федеральное агентство новостей подводит итоги встречи глав двух государств.

За 2 часа 45 минут Владимир Путин и Эммануэль Макрон успели обсудить ключевые мировые вопросы, в число которых вошли конфликты в Сирии и на востоке Украины, экономическое сближение и антироссийские санкции.

По итогам встречи Макрон заявил, что «ни одна важная проблема в мире не может быть решена без РФ». ‍По словам Макрона, он хотел укрепить взаимодействие с Россией по Сирии и вне коалиции. Лидеры договорились об активизации нормандского формата, и президент Франции сообщил, что он не желает введения новых санкций против Москвы.

Впечатление от первой встречи

Когда Владимир Путин прибыл в Версальский дворец, Макрон лично спустился по ковровой дорожке, чтобы поприветствовать президента России. Новый глава Французской республики был очень дружелюбен. После недолгого совместного позирования перед камерами, президенты удалились.

Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг Сергей Станкевич уверен, что от первых встреч ни у кого не должно быть завышенных ожиданий.

«Первая встреча лидеров государств, особенно, если один из них находится у власти продолжительное время, а второй — новоизбранный глава государства, считается «установочной». Нужно посмотреть друг другу в глаза, почувствовать стиль человека, оценить его аргументацию, психофизику, волевые начала, каков возможен с ним диалог. Это что-то вроде взаимного прощупывания, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — На такого рода встречах формируется повестка дня, то есть коротко обозначаются те темы, которые стороны считают приоритетными и с которых в ближайшее время хотелось бы начать совместную работу. Кроме того, необходимо очертить поле возможного несогласия».

Обсудить разногласия — тоже очень важный момент, считает эксперт ФАН.

«Общий итог этой встречи, вне всякого сомнения, положительный. Во-первых, Макрон сам инициировал эту встречу, вне правил, поскольку о подобных мероприятиях принято договариваться за год, в лучшем случае — за полгода. Предложение вопреки протоколу последовало мгновенно. Во-вторых, Макрон пригласил Владимира Путина не просто в Париж, а в Версаль. Кроме того, он согласился принять участие в открытии эрмитажной выставки. Напомню, что год назад ровно в такой же ситуации, тогда еще президент Франсуа Олланд отказался участвовать в аналогичном мероприятии — открытии в Париже собора РПЦ. В итоге встреча была сорвана, — напоминает политолог. — Макрон поступил наоборот, чем восстановил российско-французский диалог. Была обозначена внятная повестка дня, которая, несомненно, интересует Россию».

Сотрудничество в Сирии вне коалиции

Во время встречи с Владимиром Путиным, глава Франции заявил, что хотел бы работать с Россией как внутри коалиции, так и налаживать сотрудничество вне ее.

«Был эпизод, после теракта в Париже, когда Россия уже начинала взаимодействовать с Францией. Тогда Олланд в каком-то эмоциональном порыве пошел на прямое двустороннее взаимодействие с Москвой по Сирии. Вспомните, что к берегам САР был переправлен авианосец «Шарль де Голь», и тогда он был готов фактически плечом к плечу бороться вместе с Россией с террористами. Но затем под влиянием США он от этих позиций отступил и свернул сотрудничество. Макрон сейчас начал активное восстановление сотрудничества с Россией по борьбе с террористами в Сирии. Насколько я знаю, обсуждалась, хотя и не в деталях, Ливия. В этой стране у Франции есть свои интересы, — говорит собеседник ФАН. — Как союзник в антитеррористической борьбе Франция выдвигается на первый план. У России нет такой поддержки ни в одной из стран Запада».

Украина и «нормандский формат»

Несмотря на большую паузу в работе «нормандского формата», Эммануэль Макрон начал восстанавливать отношения и на этом направлении.

«Это важнейший формат для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Он подтвердил, что Франция готова восстанавливать этот формат и хочет делать это незамедлительно. Он также подтвердил верность пакетному соглашению «Минск-2», — говорит собеседник. — Кроме того, во время встречи Макрон подтвердил, что сделает все что в его силах для нормализации экономических отношений и более тесного сотрудничества с Россией».

Куда без Германии

Сергей Станкевич считает, что Россия может хорошо почувствовать себя в новом формате отношений — «Москва — Париж — Берлин».

«На наших глазах формируется лидерский тандем в континентальной Европе — это Германия и Франция. Макрон готов работать в нем в качестве младшего партнера. Напомню, что перед встречей с Путиным Макрон слетал к Ангеле Меркель. И первое, что он же сделал после встречи с российским лидером, — позвонил в Берлин с отчетом. Можно сказать, что на этих переговорах он говорил и от имени Франции, и, в частности, от имени германо-французского тандема. Для отношений России с ЕС появление такого тандема и тесное взаимодействие по линии «Берлин — Париж» — это очень хороший знак, — считает Станкевич. — Дебют Макрона стоит признать удачным. Если он на деле будет подтверждать все свои заявления, то российско-французские отношения ждет ренессанс — хорошее французское слово».

Несмотря на все вышесказанное, Макрон ранее давал понять, что он будет действовать в соответствии с выбранной Берлином политикой, подразумевающей в том числе и антироссийские санкции. Однако по итогам встречи с Владимиром Путиным Макрон отметил, что он не заинтересован в продлении ограничительных мер против Москвы.