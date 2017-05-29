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Политика
Красивый ренессанс: что ждет Россию и Францию после встречи Макрона и Путина

Красивый ренессанс: что ждет Россию и Францию после встречи Макрона и Путина

21:39  29 Мая 2017
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Красивый ренессанс: что ждет Россию и Францию после встречи Макрона и Путина

Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа. Федеральное агентство новостей подводит итоги встречи глав двух государств.

За 2 часа 45 минут Владимир Путин и Эммануэль Макрон успели обсудить ключевые мировые вопросы, в число которых вошли конфликты в Сирии и на востоке Украины, экономическое сближение и антироссийские санкции.

По итогам встречи Макрон заявил, что «ни одна важная проблема в мире не может быть решена без РФ». ‍По словам Макрона, он хотел укрепить взаимодействие с Россией по Сирии и вне коалиции. Лидеры договорились об активизации нормандского формата, и президент Франции сообщил, что он не желает введения новых санкций против Москвы.

Впечатление от первой встречи

Когда Владимир Путин прибыл в Версальский дворец, Макрон лично спустился по ковровой дорожке, чтобы поприветствовать президента России. Новый глава Французской республики был очень дружелюбен. После недолгого совместного позирования перед камерами, президенты удалились.

Красивый ренессанс: что ждет Россию и Францию после встречи Макрона и Путина

Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг Сергей Станкевич уверен, что от первых встреч ни у кого не должно быть завышенных ожиданий.

«Первая встреча лидеров государств, особенно, если один из них находится у власти продолжительное время, а второй — новоизбранный глава государства, считается «установочной». Нужно посмотреть друг другу в глаза, почувствовать стиль человека, оценить его аргументацию, психофизику, волевые начала, каков возможен с ним диалог. Это что-то вроде взаимного прощупывания, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — На такого рода встречах формируется повестка дня, то есть коротко обозначаются те темы, которые стороны считают приоритетными и с которых в ближайшее время хотелось бы начать совместную работу. Кроме того, необходимо очертить поле возможного несогласия».

Красивый ренессанс: что ждет Россию и Францию после встречи Макрона и Путина

Обсудить разногласия — тоже очень важный момент, считает эксперт ФАН.

«Общий итог этой встречи, вне всякого сомнения, положительный. Во-первых, Макрон сам инициировал эту встречу, вне правил, поскольку о подобных мероприятиях принято договариваться за год, в лучшем случае — за полгода. Предложение вопреки протоколу последовало мгновенно. Во-вторых, Макрон пригласил Владимира Путина не просто в Париж, а в Версаль. Кроме того, он согласился принять участие в открытии эрмитажной выставки. Напомню, что год назад ровно в такой же ситуации, тогда еще президент Франсуа Олланд отказался участвовать в аналогичном мероприятии — открытии в Париже собора РПЦ. В итоге встреча была сорвана, — напоминает политолог. — Макрон поступил наоборот, чем восстановил российско-французский диалог. Была обозначена внятная повестка дня, которая, несомненно, интересует Россию».

Красивый ренессанс: что ждет Россию и Францию после встречи Макрона и Путина

Сотрудничество в Сирии вне коалиции

Во время встречи с Владимиром Путиным, глава Франции заявил, что хотел бы работать с Россией как внутри коалиции, так и налаживать сотрудничество вне ее.

«Был эпизод, после теракта в Париже, когда Россия уже начинала взаимодействовать с Францией. Тогда Олланд в каком-то эмоциональном порыве пошел на прямое двустороннее взаимодействие с Москвой по Сирии. Вспомните, что к берегам САР был переправлен авианосец «Шарль де Голь», и тогда он был готов фактически плечом к плечу бороться вместе с Россией с террористами. Но затем под влиянием США он от этих позиций отступил и свернул сотрудничество. Макрон сейчас начал активное восстановление сотрудничества с Россией по борьбе с террористами в Сирии. Насколько я знаю, обсуждалась, хотя и не в деталях, Ливия. В этой стране у Франции есть свои интересы, — говорит собеседник ФАН. — Как союзник в антитеррористической борьбе Франция выдвигается на первый план. У России нет такой поддержки ни в одной из стран Запада».

Красивый ренессанс: что ждет Россию и Францию после встречи Макрона и Путина

Украина и «нормандский формат»

Несмотря на большую паузу в работе «нормандского формата», Эммануэль Макрон начал восстанавливать отношения и на этом направлении.

«Это важнейший формат для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Он подтвердил, что Франция готова восстанавливать этот формат и хочет делать это незамедлительно. Он также подтвердил верность пакетному соглашению «Минск-2», — говорит собеседник. — Кроме того, во время встречи Макрон подтвердил, что сделает все что в его силах для нормализации экономических отношений и более тесного сотрудничества с Россией».

Куда без Германии

Сергей Станкевич считает, что Россия может хорошо почувствовать себя в новом формате отношений — «Москва — Париж — Берлин».

«На наших глазах формируется лидерский тандем в континентальной Европе — это Германия и Франция. Макрон готов работать в нем в качестве младшего партнера. Напомню, что перед встречей с Путиным Макрон слетал к Ангеле Меркель. И первое, что он же сделал после встречи с российским лидером, — позвонил в Берлин с отчетом. Можно сказать, что на этих переговорах он говорил и от имени Франции, и, в частности, от имени германо-французского тандема. Для отношений России с ЕС появление такого тандема и тесное взаимодействие по линии «Берлин — Париж» — это очень хороший знак, — считает Станкевич. — Дебют Макрона стоит признать удачным. Если он на деле будет подтверждать все свои заявления, то российско-французские отношения ждет ренессанс — хорошее французское слово».

Красивый ренессанс: что ждет Россию и Францию после встречи Макрона и Путина

Несмотря на все вышесказанное, Макрон ранее давал понять, что он будет действовать в соответствии с выбранной Берлином политикой, подразумевающей в том числе и антироссийские санкции. Однако по итогам встречи с Владимиром Путиным Макрон отметил, что он не заинтересован в продлении ограничительных мер против Москвы.

«Тема санкций не является для России приоритетной, и сама РФ не будет обсуждать ее первой. Наша экономика, конечно, несет потери от режима европейских санкций. Но мы адаптировались к этому неблагоприятному явлению, и продление или непродление еще на полгода ограничений, не вопрос первостепенной важности для Москвы. Как только наши европейские партнеры созреют для поэтапной отмены санкций, мы будем это только приветствовать, — уверен собеседник ФАН. — Если действительно произойдет активизация «нормандского формата», если удастся продвинуть «Минск-2», то по мере его реализации санкции начнут сворачиваться».

#путин #меркель #станкевич #макрон
Алиса Яковлева
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