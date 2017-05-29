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Спорт
«Барселона» объявила о назначении нового главного тренера

«Барселона» объявила о назначении нового главного тренера

21:10  29 Мая 2017
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«Барселона» объявила о назначении нового главного тренера

Барселона, 29 мая. Новым тренером футбольного клуба «Барселона» будет назначен испанец Эрнесто Вальверде, который сменит на этом посту Луис Энрике.

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Раньше Вальверде был наставником клуба из Бильбао «Атлетик». Этот пост он занимал с июля 2013 года. Под руководством Вальверде, «Атлетик» стал чемпионом Суперкубка Испании в 2015 году, пишет RT.

О своем намерении оставить должность тренера «Барселоны», Луис Энрике объявил еще в марте. Напомним, что в последнем матче «Барселона» одержала победу в финале Кубка Испании.

 

#барселона #вальверде
Антон Зарубин
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