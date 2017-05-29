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Общество
СК РФ задержал посредника в получении взятки экс-главой Челябинской области

СК РФ задержал посредника в получении взятки экс-главой Челябинской области

21:22  29 Мая 2017
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СК РФ задержал посредника в получении взятки экс-главой Челябинской области

Москва, 29 мая. Правоохранители задержали посредника в получении взятки в размере 3,4 миллиарда рублей бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, им оказался помощник депутата Государственной Думы РФ, директор московского представительства филиала ОАО «Макфа» Андрей Чуркин.

Петренко отметила, что задержанный в настоящее время заключен под стражу по ходатайству следствия.

5 мая Следственный комитет РФ объявил в международный розыск Юревича. Бывший глава Южного Урала обвиняется во взяточничестве и подстрекательстве к распространению клеветы о председателе регионального областного суда. По версии следствия, Юревич также систематически получал взятки от экс-министра здравоохранения области. 

#юревич
Тимур Румянцев
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