Вице-мэр Красноярска погиб, выпав из окна 17-го этажа

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Красноярский край, 29 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели исполняющего обязанности вице-мэра Красноярска Юрия Парыгина. Об этом журналистам сообщили официальные представители краевого управления СК Российской Федерации.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Согласно предварительной информации, чиновник выпал из окна 17-го этажа.

«Следователи работают на месте, рассматриваются различные версии, в том числе конфликты в семье», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ранее стало известно о том, что в Красноярске было завершено следствие по делу об убийстве двух человек.