Samsung представила первый в мире растягивающийся дисплей

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Москва, 29 мая. Компания Samsung представила прототип эластичного AMOLED-дисплея. Изделие можно сгибать в обоих направлениях до 12 миллиметров. На официальном YouTube-канале Samsung был опубликован видеоролик, в котором демонстрируется прототип.

На записи видно как после деформации экран постепенно принимает нормальную форму, при этом устройство продолжает свою работу. В будущем технология может быть использована для создания смартфонов, машиностроения и гаджетов.

Стоит отметить, что в настоящее время разработкой эластичных дисплеев занимаются компании LG, Panasonic и Lenovo.