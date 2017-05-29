Лавров назвал условие для восстановления авиасообщения между Россией и Египтом

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Каир, 29 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва не выдвигает каких-либо новых условий по возобновлению авиасообщения с Египтом.

«Принципиально важно довести до конца расследование, а также осуществить те практические шаги, которые были согласованы между нашими странами еще в декабре 2016 года, полное осуществление которых позволит приступить к практическому возобновлению полетов», — сказал глава МИД РФ на совместной пресс-конференции в Каире со своим египетской коллегой Самехом Шукри по итогам переговоров в египетской столице в формате «2+2».

Ранее Лавров сообщил, что власти Египта поддерживают астанинский процесс по Сирийской республике и достигнутые там договоренности о зонах безопасности.

Напомним, самолет компании «Когалымавиа» потерпел крушение в небе Египта 31 октября 2015 года. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.



