Лавров: Астанинский процесс позволит отмежевать террористов от оппозиции в Сирии

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Каир, 29 мая. Размежевание групп оппозиции в Сирии становится возможным в рамках межсирийских переговоров в Астане. Так считает министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который встретился с главой МИД Египта Самехом Шукри.

По словам российского дипломата, он и министр обороны РФ Сергей Шойгу также пригласили своих египетских коллег в Москву на переговоры в формате «2+2».

Напомним, ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на то, что Каир поддерживает инициативу, направленную на создание зон безопасности в Сирии.