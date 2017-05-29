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Политика
Лавров: Астанинский процесс позволит отмежевать террористов от оппозиции в Сирии

Лавров: Астанинский процесс позволит отмежевать террористов от оппозиции в Сирии

21:02  29 Мая 2017
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Лавров: Астанинский процесс позволит отмежевать террористов от оппозиции в Сирии

Каир, 29 мая. Размежевание групп оппозиции в Сирии становится возможным в рамках межсирийских переговоров в Астане. Так считает министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который встретился с главой МИД Египта Самехом Шукри.

По словам российского дипломата, он и министр обороны РФ Сергей Шойгу также пригласили своих египетских коллег в Москву на переговоры в формате «2+2».

Напомним, ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на то, что Каир поддерживает инициативу, направленную на создание зон безопасности в Сирии.

#сирия #лавров #египет #астана
Алексей Громов
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