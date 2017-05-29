ЛНР: грузинские наемники убили трех солдат ВСУ в Донбассе

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Луганск, 29 мая. В поселке Валуйское Станично-Луганского района произошел конфликт между иностранными наемниками и украинскими силовиками, в результате которого погибли трое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает Центр по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

По данным ведомства, на горячую линию МВД ЛНР поступил звонок от жителя поселка Валуйское. По его словам, 21 мая на территории населенного пункта произошел конфликт между военнослужащими ВСУ и вооруженными людьми с грузинскими флагами на шевронах.

Причиной конфликта послужили действия грузинских наемников, которые занимались мародерством.

«Трое украинцев призывали грузин быть «повежливее» и не грабить местное население подчистую. Однако конфликт закончился пленением украинских солдат. На следующее утро их тела с огнестрельными ранениями нашли в районе Погореловки», — говорится в сообщении.

По словам жителей поселка Валуйское, местные власти и сотрудники украинской полиции скрывают от общественности данный инцидент.