Киев потребует от украинцев декларировать родственников в России

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Запорожье, 29 мая. На Украине готовится программа декларации родственников в России. Об этом рассказал Федеральному агентству новостей лидер «Славянской гвардии», председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов.

Так, существует инициатива секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова подготовить программу декларации родственников в РФ. Формально ее должен вскоре озвучить глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Как отметил Рогов, украинцам в обязательном порядке нужно будет заполнить анкеты с указанием количества родственников, степени родства и их месторасположения.

Кроме того, параллельно будет идти наступление и на православную церковь, отметил эксперт.

«В Киеве паника, они уже не знают, где прицепиться», — добавил Рогов.

Напомним, ранее глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что украинцы должны прекратить все контакты с родственниками, живущими на территории Российской Федерации.