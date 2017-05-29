Два человека стали жертвами урагана в Подмосковье

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Москва, 29 мая. Два человека стали жертвами мощного урагана, который бушевал в Московской области. Такими данными поделились во вторник официальные представители областного управления СК Российской Федерации.

Согласно предварительной информации, в поселке Кратово 11-летняя девочка скончалась от травм, полученных в результате падения дерева. Кроме того, в деревне Путилково умер работавший на стройке церкви 57-летний мужчина, которого травмировало листом металлического профиля.

Ранее стало известно о том, что ураган в Москве унес жизни 11 человек.