Песков: В Кремле не согласны с заявлениями Макрона относительно RT и Sputnik

В Избранное

Скопировать

Москва, 29 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о российских СМИ Sputnik и RT.

«Мы не согласны с такой оценкой», — сказал Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что RT и Sputnik якобы «распространяли ложную информацию, клевету» в ходе предвыборной кампании. В предвыборном штабе Макрона обвинили RT и Sputnik в распространении информации о наличии офшорного счета Макрона на Багамах.

В свою очередь главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян назвала обвинения ложными, отметив, что пресс-секретарь Макрона не смог представить доказательств «распространения фейковых новостей» со стороны RT и Sputnik.