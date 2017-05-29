Египет поддерживает инициативу РФ по созданию зон безопасности в Сирии — Лавров

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Каир, 29 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что власти Египта поддерживают астанинский процесс по Сирийской республике и достигнутые там договоренности о зонах безопасности.

«Египет поддерживает астанинский процесс, в рамках которого 4 мая была достигнута договоренность о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии», — рассказал министр на совместной пресс-конференции в Каире со своим египетской коллегой Самехом Шукри по итогам переговоров в египетской столице в формате «2+2».

Напомним, как сообщалось ранее, власти Египта хотят, чтобы Российская Федерация начала использовать свой потенциал для совместного сотрудничества против террористических группировок.