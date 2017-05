Скрытый план Трампа или «точность» коалиции: почему в Сирии и Ираке гибнут мирные жители

В Избранное

Число сообщений о гибели гражданских лиц в результате воздушных ударов США в Ираке и Сирии возросло в последние месяцы, что вызывает вопросы о том, не является ли причиной тому указ президента США Дональда Трампа об уничтожении «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

Число сообщений о гибели гражданских лиц в результате воздушных ударов США в Ираке и Сирии возросло в последние месяцы, что вызывает вопросы о том, не является ли причиной тому указ президента США Дональда Трампа об уничтожении «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

Пентагон категорически отрицает это и настаивает на том, что его процедуры планирования атаки и протоколы о минимизации жертв среди мирного населения не изменились.

Давайте посмотрим на то, что происходит.

Сколько человек гибнет?

С начала кампании против ИГ в Ираке и Сирии в августе 2014 года коалиция нанесла 21 тысячу 663 удара: 12 тысяч 740 ударов в Ираке и 8 тысяч 923 удара в Сирии.

Согласно официальным данным на конец апреля, Пентагон подтвердил, что были убиты по меньшей мере 352 человека среди гражданского населения.

Это число жертв было озвучено до объявления, что в результате удара в иракском городе Мосул только в марте погибли, по крайней мере, 105 человек. Официальные цифры также меркнут в сравнении с подсчетами групп наблюдателей.

На этой неделе Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил о самом высоком месячном числе погибших среди мирного населения в результате операции возглавляемой США коалиции в Сирии. По их данным, в период с 23 апреля по 23 мая удары коалиции убили 225 мирных жителей в Сирии, в том числе десятки детей.

Лондонская группа журналистов и исследователей Airwars, которая ведет учет погибших мирных жителей в Ираке и Сирии, утверждает, что минимум 3 тысячи 681 человек погибли в результате ударов коалиции — от 283 до 366 человек только в апреле.

Что изменилось?

Трамп, который построил свою предвыборную кампанию на обещании быстрой победы над ИГИЛ, приказал своим генералам подготовить новую редакцию плана разгрома экстремистской группировки.

Пересмотр плана привел к запуску кампании «полного уничтожения» всех боевиков ИГИЛ, а командиры обрели большую автономию в плане принятия решений на поле боя.

Наблюдатели опасаются, что это может вылиться в большую готовность рисковать жизнями гражданских лиц.

Хина Шамси, директор проекта по национальной безопасности американского союза защиты гражданских свобод, выразила недоверие Белому дому в плане точности предоставляемой информации о гибели гражданских лиц.

«Даже на войне есть правила и эти правила направлены на защиту мирной жизни, — заявила она в интервью агентству AFP. — Совершенно не очевидно, что принимаются все возможные меры предосторожности, чтобы защитить мирное население».

Что говорит Пентагон?

Пентагон решительно оспаривает эти утверждения и говорит, что защита гражданских лиц является одним из главных приоритетов при оценке целей.

«Во всей этой борьбе каждый объект проходит через налаженный процесс оценки, чтобы мы могли убедиться не только в том, что это законная цель в соответствии с правом вооруженных конфликтов, но и что она соответствует меркам соразмерности и необходимости», — заявил генерал-лейтенант Джеффри Харриджиан, возглавляющий Центральное командование американских ВВС.

Так что же происходит?

Поле боя меняется, и в некоторых местах очень быстро.

В то время как в начале кампании коалиция в основном наносила удары по боевикам ИГИЛ, когда те передвигались через большие участки открытой местности, сейчас бои сосредоточены в основном в городских районах.

Во втором по населению городе Ирака — Мосуле, например, боевики работают в плотно населенных районах. Удар 17 марта, приведший к гибели, по меньшей мере, 105 гражданских лиц, произошел, когда в здании были замечены снайперы.

Воздушный удар по снайперам непреднамеренно вызвал взрыв боеприпасов ИГИЛ, который в свою очередь спровоцировал обрушение здания, сообщает Пентагон.

Брайан Маккеон, высокопоставленный чиновник Пентагона, который служил при администрации президента Барака Обамы, заявил, что увеличение потерь среди гражданского населения происходит из-за боевых действий в городе, а не каких-либо изменений политики при Трампе.

«Они очень стараются избежать жертв среди гражданского населения, — сказал Маккеон. — Это то, что предписывает закон, и они не хотят отдавать победу ИГИЛ. При этом риск совершить ошибку будет расти, когда вы работаете в городской среде».

